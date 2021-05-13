Kürdistan Bölgesi’nden bayram manzaraları

ERBİL (K24)

Covid-19 salgını nedeniyle Kürdistan Bölgesi’nde bu yıl, önceki yıllara göre bayramlaşma ziyaretleri sınırlı yapılıyor.

Bayram namazı için camilere akın eden vatandaşlar, namazın ardından salgın nedeniyle bayramlaşma töreni yapmadı.

İmamlar da vaazlarında, tedbirlere uyulmasını, vatandaşların maske takarak bayramlaşmaya gitmesini istedi.

Vaazlarda ayrıca Kürdistan’ın barış ve istikrarı için dualar edildi, salgının son bulması temennisinde bulunuldu.

İl ve ilçelerden bildiren K24 muhabirleri, bayramlaşmaların, salgın tedbirleri gözetilerek yapıldığını aktardı.

Cephede de Peşmergeler birlikte sofraya oturarak bayramı kutladı.

Peşmerge cephesinde bayramı sabahı. Fotoğraflar Kifri Cephesi'nden...



📸Herêm Caf / K24 pic.twitter.com/xJWznLAdqK — Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) May 13, 2021