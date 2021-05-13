Yaşam

Kürdistan Bölgesi’nden bayram manzaraları

Kürdistan Bölgesi’nde bu yıl, coronavirüs salgını nedeniyle camilerde bayram namazından sonra bayramlaşma töreni yapılmadı.
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Camilerde bayram namazı kılındı
Camilerde bayram namazı kılındı
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ERBİL (K24)

Covid-19 salgını nedeniyle Kürdistan Bölgesi’nde bu yıl, önceki yıllara göre bayramlaşma ziyaretleri sınırlı yapılıyor.

Bayram namazı için camilere akın eden vatandaşlar, namazın ardından salgın nedeniyle bayramlaşma töreni yapmadı.

İmamlar da vaazlarında, tedbirlere uyulmasını, vatandaşların maske takarak bayramlaşmaya gitmesini istedi.

Vaazlarda ayrıca Kürdistan’ın barış ve istikrarı için dualar edildi, salgının son bulması temennisinde bulunuldu.

İl ve ilçelerden bildiren K24 muhabirleri, bayramlaşmaların, salgın tedbirleri gözetilerek yapıldığını aktardı.

Cephede de Peşmergeler birlikte sofraya oturarak bayramı kutladı.

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