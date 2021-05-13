İsrail ordusundan Gazze’ye kara harekatı açıklaması

HABER MERKEZİ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Jonathan Conricus, Gazze'ye yönelik kara harekatı için hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.

Conricus tarafından bugün yapılan açıklamada, harekete geçmek için henüz emir gelmediğini belirtildi.

The Times of Israel tarafından aktarılan habere göre, Gazze'ye hareket düzenlenmesine ilişkin Gazze Tümeni ve Güney Komutanlığı tarafından hazırlanan plan, tamamlanmasının ardından siyasi liderliğe sunulacak.

Conricus ayrıca, son çatışmaların başlangıcından bu yana İsrail'e Gazze Şeridi'nden en az bin 600 roket atıldığını ve İsrail'in Demir Kubbe füze savunma sisteminin yaklaşık yüzde 90'lık bir etkinlik gösterdiğini kaydetti.