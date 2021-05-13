Rusya Suriye’deki askeri varlığını güçlendiriyor

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Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre, Rusya Tartus limanındaki deniz üssünü genişletti ve limanın gemi onarım tesislerini desteklemek için yüzer bir rıhtım inşa etmeyi planlıyor.

Söz konusu gelişme, Rus ordusunun Hmeymim Hava Üssü'ndeki pistlerden birini uzatmasından yalnızca haftalar sonra geldi. Yüzer rıhtım inşaatının önümüzdeki yıl tamamlanması bekleniyor.

Batılı askeri yetkililerin aktardığına göre, Tartus üssündeki modernizasyon, Rus donanmasının savaş gemilerini bakım için Karadeniz'deki limanlara göndermekten kaçınmasını sağlayacak.

Tartus'taki üssünü Suriye rejiminden kiralayan Rus donanması, dört yıl önce, burayı resmi bir üs olarak değil de bir malzeme ve teknik destek noktası olarak sınıflandırmıştı.

Bu durum, Suriye'nin Moskova ile imzaladığı, deniz üssünün 49 yıl süreyle serbest kullanımına izin veren, aynı zamanda Kremlin'e deniz üssü üzerinde egemenlik sağlayan bir anlaşmanın ardından 2017'de değişmişti.

Söz konusu anlaşma, Kremlin'in nükleer enerji ile çalışanlar da dahil olmak üzere onlarca savaş gemisini Rusya dışındaki tek deniz tesisi olan Tartus'ta tutmasına izin veriyor.

“RUSYA BÜYÜK GÜÇ STATÜSÜNE GERİ DÖNÜŞTE KARARLI”

VOA’da yer alan habere göre Oxford Üniversitesi St. Anthony's Koleji’nde akademisyen Dr. Diana Galeeva, Ortadoğu Entstitüsü (MEI) tarafından yayınlanan yazısında bu konu hakkında şöyle söylüyor:

“Rusya, Suriye iç savaşında önemli bir dönüm noktası olan askeri müdahaleye geçişle birlikte Ortadoğu'daki rolünü 2015'ten bu yana artarak sürdürdü. Suriye'deki varlığını DAİŞ ve diğer radikal gruplarla savaştığını söyleyerek gerekçelendiren Rusya, bununla beraber jeopolitik olarak, büyük güç statüsüne geri dönüşte kararlı.”

Aynı bağlamda, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi de Ortadoğu'ya yeniden girme, çok taraflı ittifakları reforme etme ve bölgedeki liderlik rolünü yeniden kanıtlamaya hazırlandığını belirtti. ABD, Şubat ayında, Biden yönetiminin ilk askeri harekatında, Suriye'deki İran destekli milisleri hedef alan bir hava saldırısı başlattı.

The Wall Street Journal’ın (WSJ) bu hafta yayınlanan haberinde “Biden yönetiminin Suriye hükümetinin kontrolü altında bulunmayan kuzeybatı İdlib’e sığınan milyonlarca Suriyeliye Birleşmiş Milletler (BM) yardımı ulaştırma üzerine Suriye'de erken bir test yürütmesi muhtemel” ifadelerine yer verildi.

Geçen hafta Beyaz Saray, Esad rejimi ve destekçilerini kendi halklarına karşı sürdürdükleri şiddetli savaşı durdurmaya, ülke çapında ateşkes uygulamaya, tüm muhtaç Suriyelilere insani yardım ulaştırmaya ve siyasi bir çözüm yönünde müzakere etmeye çağırmıştı.