Peşmerge’den Irak ordusuna: Operasyona hazırız, bir şartla…

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Pirdê ve Batı Kerkük Peşmerge Komutanlığı Sorumlusu Nuri Heme Ali, Iraklı muhataplarına, DAİŞ’in hareketliliğinin olduğu bölgede ortak operasyon gerçekleştirmeye hazır olduklarını ilettiklerini söyledi.

Nuri Heme Ali, “Irak ordusuyla ortak operasyon odası kurup sahada birlikte hareket etmeye hazır olduğumuzu bildirdik. Daha önce de Irak güçlerinin Kerkük’teki komutanı Said Harb’e, tehdit olarak gördükleri her yere Peşmerge Güçleri’nin gitmeye hazır olduğunu ilettik. Ancak kontrol edeceğimiz bölgelerden çekilmemek şartıyla” diye konuştu.

DAİŞ’in uyuyan hücreleriyle ilgili iki yıldır uyarıda bulunduklarını belirten Nuri Heme Ali, “O dönem Irak askeri yetkilileri DAİŞ’in ortadan kaldırıldığını söylüyordu. Şimdi Irak ordusu adım atmayıp Peşmerge’yle işbirliği yapmazsa DAİŞ’li grupların hareketliliği artacak ve daha çok zarar verecekler. Bu yüzden durumun şimdiden kontrol edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.