‘Hiçbir yere gitmeyen uçuş’un biletleri tükendi

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Avustralya'da bir hava yolu şirketi, gece yapılacak uçuşta yolcuların Pasifik Okyanusu üzerinde tur atacağını ve ‘Süper Ay Tutulması’ gökyüzü olayının yakından görüleceğini belirtti.

Havayolu yetkilileri, biletlerin 2,5 dakikada tükendiğini ifade ederek bu sürenin bir rekor olduğunu vurguladı.

Süper ay uçuşu olarak adlandırılan uçuş için biletler, 386 ile bin 499 ABD Doları arasında satışa sunuldu.

SÜPER AY NEDİR?

Hava yolu şirketi basın açıklamasında, "Pasifik Okyanusu üzerindeki en uygun uçuş yolunu" tasarlamak için astronom Dr. Vanessa Moss ile birlikte çalıştığını söyledi.

Dr. Moss, NASA'nın ‘süper ay’ olarak adlandırdığı 26 Mayıs Ay Tutulması olayıyla ilgili bilgilerle yolcuları eğlendirmek için uçuşta bulunacak.