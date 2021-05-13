Rojava’da halk bayramı buruk karşıladı

KAMIŞLO (K24)

Rojava’nın Kamışlo kentinden bildiren K24 muhabiri, yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra Covid-19 salgınının artması nedeniyle bu yılki Ramazan Bayramı’nın buruk geçtiğini söyledi.

Muhabirimiz, vatandaşların bayram günü mezarlıkları ziyaret ettiğini ancak bu ziyaretlerin önceki yıllara göre daha az kalabalık olduğunu aktardı.

Sokakların da sessiz olduğunu bildiren muhabirimiz, Afrin, Girê Spî ve Serêkaniyê kentlerindeki kamplarda yaşayan yüzbinlerce göçmenin de zor koşullarda bayramı karşıladığını kaydetti.

Öte yandan halkın Kürt birliği diyaloglarından umutlu olduğu belirtildi.

Öte yandan halkın, Kürt birliği diyaloglarından umutlu olduğunu söyleyen muhabirimiz, İç Güvenlik Güçleri’nin (Asayiş) Covid-19 salgınıyla mücadele konusunda alınan tedbirlere uyulması için halka uyarılarda bulunduğunu bildirdi.