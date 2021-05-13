İngiltere: Zulümlerinden dolayı onlardan hesap soracağız

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İngiltere, Libya'da Terhune'deki çok sayıda toplu mezarda bulunan sivillerin öldürülmesinden sorumlu, Halife Hafter yanlısı Kaniyat milisleri ve liderlerini yaptırım listesine aldı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Kaniyat milislerinin 2020 yılına kadar masum insanların katledildiği ve işkence yapıldığı 5 yıllık bir terör egemenliğini yönettiğini” belirtti.

Dominic Raab, "İngiltere bugün, milis grubu ve iki liderinin mal varlıkları dondurdu ve seyahat yasağı getirdi. Bu zulümlerden dolayı onlardan hesap soracağız" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly de yaptığı yazılı açıklamada, yeni yaptırımların, Libya'daki ciddi insan hakları veya uluslararası insancıl hukukun ihlallerinden sorumlu olanların yaptıklarının sonuçlarıyla karşılaşacağına dair açık bir mesaj verdiğini belirtti.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı Kaniyat milisleri ve liderleri Muhamed el-Kani ile Abdurahim el-Kani'nin, Libya'nın Terhuna kentinde “zorla kaybetmeler, işkence ve sivillerin öldürülmesini içeren bir terör egemenliğini yönettiğini” kaydeden Cleverly, Libya'da devam eden cezasızlık ortamıyla ilgilenilmesi ve kurbanlar için adaletin sağlanması gerektiğini belirtti.