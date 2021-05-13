İtalya istihbaratında bir ilk

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İtalya Başbakanı Mario Draghi, Elisabetta Belloni'nin Bilgi Güvenliği Departmanı'nın başına getirildiğini açıkladı.

Departman ülkenin hem iç hem de dış istihbarat servislerini denetliyor ve direkt olarak hükümete rapor veriyor.

36 yıldır Dışişleri Bakanlığı’nda çeşitli görevlerde bulunan Belloni kariyerinde kadın diplomat olarak bir çok ilke imza attı. Dışişleri Bakanlığı kriz ünitesi başına atanan ilk kadın, Dışişleri Bakanlığı kabinesi başında görev yapan ilk kadın ve en son tüm dünyada 300 temsilciliği bulunan İtalyan diplomasi ağını yöneten ilk kadın oldu.

2018 yılında ismi Cumhurbaşkanı adayı olarak da geçen Belloni’nin yeni görevi İtalyan siyasi parti liderleri tarafından da memnuniyetle karşılandı.