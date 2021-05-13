Erdoğan ve Kazimi’den telefon görüşmesi

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Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan ve Kazimi’nin telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, Erdoğan ile Kazimi’nin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebrikinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamaya göre, söz konusu görüşmede İsrail ve Filistin arasında yaşanan gerilim ele alındı.

İSRAİL VE FİLİSTİN ARASINDAKİ GERİLİM

İsrail ordusu, Gazze’ye gece saatlerinde yapılan hava saldırısında, Hamas’a ait bir banka ile istihbarat amaçlı kullanılan bir merkezin vurulduğunu duyurdu.

Perşembe gününün ilk saatlerinde yapılan açıklamada, Hamas’ın son 3 günde 1500’den fazla roket attığı da kaydedildi.

Filistinli sağlık birimlerinin aktardığı bilgilere göre, Gazze’yi hedef alan saldırılarda ölenlerin sayısı, 15'i çocuk olmak üzere 67’ye ulaştı. Hava saldırılarında öldürülenler arasında Hamas’ın Gazze’deki askeri komutanı Basem Isa da yer alıyor.

Hamas tarafından, Perşembe gününün ilk saatlerinde yapılan roketli saldırıda ise Petah Tikva kentinde bir apartman vuruldu.

AFP roket saldırılarında, aralarında 6 yaşında bir çocuğun da olduğu en az 7 İsraillinin öldüğünü bildiriyor.