AB: İsrail-Filistin meselesini çözme kapasitemiz yok

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Borrell, İspanyol düşünce kuruluşu Real Elcano Enstitüsünün Madrid'de organize ettiği foruma katıldı.

AB Yüksek Temsilcisi, Ortadoğu'da tekrar yükselen tansiyon ile ilgili sorulara cevap verdi.

Borrell, "Gerginliğin artmasına, çatışmalara ve sivillerin ölümüne bir son verilmesi çağrısında bulunuyoruz ancak şu anda İsrail'e baskı yapma kapasitesine sahip olan tek kişi yalnızca ABD. Avrupa uzun zamandır böyle bir kapasiteye sahip değil. AB'nin İsrail-Filistin meselesini çözme kapasitesi yok" dedi.

Josep Borrell, "BM ve AB'nin resmi tutumu iki devletli çözüm ve bunda ısrarcı olmalarına rağmen, bu çözümün her geçen gün daha da zorlaştığının farkında olduklarını" dile getirdi.

AB Yüksek Temsilcisi, "Dünya, birkaç yıldır başka yöne baktı ve İsrail ile Filistin arasındaki çatışmayı unutmak istedi. Ancak sorun hala orada ve şu anda olan şey, hiçbir çıkış yolu görmeyen Filistin halkının çaresizliğinin tezahürüdür" şeklinde konuştu.

Borrell, AB'den Filistin'e olan mali ve insani yardımını devam ettirmesini isteyerek, bunun sorunun çözümü olmadığını bildiklerini ancak aksi halde durumun daha da kötü olacağını düşündüklerini söyledi.

İSRAİL VE FİLİSTİN ARASINDAKİ GERİLİM

İsrail ordusu, Gazze’ye gece saatlerinde yapılan hava saldırısında, Hamas’a ait bir banka ile istihbarat amaçlı kullanılan bir merkezin vurulduğunu duyurdu.

Perşembe gününün ilk saatlerinde yapılan açıklamada, Hamas’ın son 3 günde 1500’den fazla roket attığı da kaydedildi.

Filistinli sağlık birimlerinin aktardığı bilgilere göre, Gazze’yi hedef alan saldırılarda ölenlerin sayısı, 15'i çocuk olmak üzere 67’ye ulaştı. Hava saldırılarında öldürülenler arasında Hamas’ın Gazze’deki askeri komutanı Basem Isa da yer alıyor.

Hamas tarafından, Perşembe gününün ilk saatlerinde yapılan roketli saldırıda ise Petah Tikva kentinde bir apartman vuruldu.

AFP roket saldırılarında, aralarında 6 yaşında bir çocuğun da olduğu en az 7 İsraillinin öldüğünü bildiriyor.