Politika

Mısır ve ABD’den Kızıldeniz'de ortak askeri tatbikat

Mısır ile ABD’nin deniz kuvvetleri, Kızıldeniz'in güneyinde ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi.
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dünya Mısır ABD Kızıldeniz askeri tatbikat

HABER MERKEZİ

Mısır Ordusu Resmi Sözcüsü Albay Tamir er-Rifai, resmi Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, tatbikata Mısır Deniz Kuvvetlerinden "Taba" ile "18 Temmuz" firkateynlerinin, ABD Deniz Kuvvetlerinden de "Uss Mahan", "Uscgc Charles Moulthrope" ve "Uscgc Robert Goldman" savaş gemilerinin katıldığını aktardı.

Rifai, tatbikat kapsamında deniz ile deniz trafiği güvenliğinin sağlanması ve önemli yük gemilerinin korunması gibi birtakım manevraların gerçekleştirildiğini bildirdi.

Tatbikatın bölgede deniz güvenliğinin desteklenmesi kapsamında gerçekleştirildiğini belirten Rifai, açıklamasında tatbikatın başlangıcı veya bitiş tarihi hakkındaki detaylara yer vermedi.

Son yıllarda Mısır, başta Rusya, Fransa ve ABD olmak üzere birçok ülkeyle ortak askeri tatbikat düzenledi.

Mısır ve ABD, Kızıldeniz'de son olarak 17 Mart 2021'de ortak askeri tatbikat gerçekleştirmişti.

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