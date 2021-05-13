Anket: Avrupalı yetişkinler Covid-19 aşısı olmak istiyor mu?

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Avrupa Yaşama ve Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfı (Eurofound), yeni tip coronavirüs (Covid-19) aşısıyla ilgili kamuoyu araştırması yaptı.

Eurofound'a göre sonuçlar, özellikle sosyal medya platformlarını ana bilgi kaynağı olarak kullananlarda aşı karşıtlığının çok daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Avrupa Birliği'nin 27 ülkesinde, salgından 1 yıl sonra şubat ve mart 2021 tarihleri arasında yapılan araştırmada, yetişkinlerin aşı olma isteksizliğinin en yüksek olduğu ülke yüzde 67 ile Bulgaristan.

Buna karşın AB ülkeleri içerisinde aşı olmaya en istekli ülke İrlanda.

İrlanda'da, yetişkinlerin sadece yüzde 10'u aşı olmak istemeyeceğini dile getirdi.

Sonuçlarla ilgili konuşan Eurofound kıdemli araştırma müdürü Daphne Ahrendt, "Ne yazık ki bu bulgular aşıların etkinliği ve güvenliği ile ilgili ikna edici ve net bir iletişim sağlamadaki başarısızlığın bir sonucu" dedi.

Anket sonuçları, Avrupa genelinde doğu-batı ayrımını da ortaya koydu.

Fransa ve Avusturya dışında, tüm Batı Avrupa ülkelerinde aşı olmayı isteyenlerin oranı yüzde 60'ın üzerinde.

İskandinav ve Akdeniz ülkeleri ile Danimarka ve İrlanda'da bu rakam çok daha yüksek.

AB'nin doğusunda yer alan Romanya'da aşı olmaya istekli yetişkinlerin oranı yüzde 59, Bulgaristan'da ise yüzde 33 olarak çıktı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI AŞI OLMAK İSTEMİYOR

Ankette, aşı tereddütleri üzerindeki ana etkinin sosyal medyada harcanan zaman ve hangi platformun kullanıldığı olduğunun altı çizildi.

Aşı karşıtlığında sosyal medyayı birincil haber kaynağı olarak kullananların oranı yüzde 40'lara kadar yükseliyor.

Anket sonuçlarına göre, gazete, radyo ve televizyon gibi geleneksel medyayı kullanan katılımcılardan sadece 18'i aşı konusunda şüpheci olduğu şeklinde yanıt verdi.

Anket ayrıca öğrencilerin, çalışanların veya emeklilerin ortalamanın altında bir oranda aşı konusunda tereddütlü olduğunu ortaya koydu.

Diğer yandan işsizlerin veya uzun süreli bir hastalığa haiz olanların yüzde 39'unun Covid-19 aşısı konusunda daha tereddütlü olduğu görülüyor.

Perşembe günü üçüncü turu yayımlanan Eurofound'un anketine şu ana kadar 18 yaş üstü 190 bin kişi yanıt verdi. (Kaynak: Euronews)