'Aşılananlar kapalı alanda maske takmak zorunda değil'

HABER MERKEZİ

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı uygulanan tedbirlerde aşı koşuluyla gevşemeye gidildiğini duyurdu.

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, yeni kılavuzu duyurarak, Covid-19'a karşı her iki doz aşıyı da olanların artık kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun olmadığını ve sosyal mesafe kuralına uymalarının şart olmadığını belirtti.

Fakat Walensky; uçaklar, otobüsler, hastaneler ve cezaevlerinde maske ve sosyal mesafe uyma kuralının sürdüğü bilgisini vererek, "Tamamen aşılanan herkes, büyük veya küçük kapalı ve açık alan aktivitelerine maske takmadan veya fiziksel mesafe olmadan katılabilir" ifadelerini kullandı.

Walensky, aşıları tam olanların ara verdikleri aktivitelere yeniden başlayabileceklerini kaydetti.

“NE KADAR ÇOK İNSAN AŞI OLMAYA DEVAM EDERSE VAKALAR O DENLİ HIZLI AZALIR”

ABD ve İsrail'de elde edilen verilerin, aşıların daha önceki çalışmalarda olduğu kadar güçlü bir şekilde koruyucu olduklarını ve virüsün bazı endişe verici mutasyona uğramış varyantlarının yayılmasına rağmen şimdiye dek işe yaradıklarını gösterdiğini söyleyen yetkili, "Ne kadar çok insan aşı olmaya devam ederse vakalar o denli hızlı azalır ve virüsün aşılardan kaçacak düzeyde mutasyona uğraması o denli zor olur" dedi.

Walensky, 12 yaş ve üstü aşı olmayan herkese aşı olmak için kayıt yaptırma çağrısında bulundu.

“AŞILANMAYA RAĞMEN HALA VİRÜSE YAKALANANLAR VAR AMA ÇOK NADİR”

Bununla birlikte yetkili, aşılanmaya rağmen Covid-19'a yakalananların hala olduğunu ancak bunun çok nadir görüldüğünü belirterek, bu kişilerin hastalığı hafif atlattığını, hastalık sürecinin daha kısa sürdüğünü ve virüsü bulaştırma potansiyellerinin az olduğunu da sözlerine ekledi.

Walensky, "Aşı olanlarda Covid-19 semptomları geliştirirse, derhal yeniden maske takmalı ve teste tabi tutulmalı" şeklinde konuştu.

Öte yandan bir dizi uyarıda bulunan Walensky, organ nakli olan veya kanser tedavisi görenler gibi bağışıklık sistemleri zayıf olan kişilerin, maskesiz yaşama geçmeden önce doktorlarına danışmalarını tavsiye etti.