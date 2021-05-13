Macron, Filistin Devlet Başkanı Abbas’la görüştü

HABER MERKEZİ

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron’un bölgede şiddetin tırmanmasından endişeli olduğu, şiddetin bir an önce sonlandırılması için tüm taraflarla çalışmaya kararlı olduğu belirtildi.

"Sükunete ve barışa dönüş önceliğimizdir" ifadesi kullanılan açıklamada, Macron’un Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştüğü, İsrail’in operasyonları sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.

Macron’un Hamas ve diğer grupların İsrail topraklarına yönelik saldırılarını şiddetle kınadığı ifade edilen açıklamada, Abbas’tan mümkün olan en yakın zamanda durumun sakinleşmesi için nüfuzunu kullanmasını istediği aktarıldı.

Açıklamada, Macron’un İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de görüşeceği, Fransa’nın Ortadoğu’daki ana müttefikleriyle irtibatta olduğu, özellikle Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin aracılığına tam destek verdiği kaydedildi.