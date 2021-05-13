İran Dışişleri Bakanı: Suudi Arabistan'la yakınlaşmaya hazırız

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Associated Press’in (AP) aktardığına göre Zarif, Suriye'nin başkenti Şam'da gazetecilere verdiği demeçte, “Kesinlikle hazırız ve Suudi Arabistan ile yakın bağ kurmaya her zaman hazırdık” ifadelerini kullandı.

Daha önce, Suudi Arabistan resmi televizyon kanalına röportaj veren Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İran ile iyi ilişkiler kurma arzusunda olduklarını ifade etmişti. İran Dışişleri Bakanlığı da Veliaht Prens'in açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını duyurmuştu.

İran ve Suudi Arabistan'ın uzun süredir bölgesel düzeyde rekabet halinde olduklarını belirten gözlemciler, iki ülkenin Yemen ve Suriye'deki çatışmaların farklı taraflarını desteklediklerini hatırlatıyor.

İki ülke arasındaki ilişkiler, Riyad'ın Şii din adamı Şeyh Nimr El Nimr'in idam edilmesine Tahran'ın tepki göstermesi ve Suudi Arabistan'ın İran'daki temsilciliklerine saldırılması üzerine İran'la diplomatik bağlarını koparmasının ardından kötüleşmişti.