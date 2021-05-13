Lübnan'dan İsrail'e roket saldırısı

HABER MERKEZİ

AFP'ye açıklamada bulunan Lübnanlı bir askeri kaynak, Güney Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldığını söyledi.

İsrail ordusu, roket saldırısını doğruladı ve Lübnan'dan ülkenin kuzeyine 3 roket atıldığını bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, roketlerin İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesindeki sahil kesimine doğru atıldığı ve Akdeniz'e düştüğü belirtildi.

Roket atışları nedeniyle sirenlerin çalmadığı ifade edilirken, herhangi bir hasar veya can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan Lübnan basını, ülkenin güneyindeki Sur kentinde Filistinlilerin yaşadığı Reşidiye Mülteci Kampına yakın bölgeden İsrail'e yönelik roket atışı yapan kişi veya kişilerin güvenlik güçlerince gözaltına alındığını aktardı.

Kaç kişinin gözaltına alındığı ve Lübnan vatandaşı olup olmadığına dair henüz bilgi verilmedi.

Hizbullah'a yakın iki kaynak AFP'ye örgütün saldırıyla ilgisi olmadığını söyledi.

GAZZE'DE ÖLÜ SAYISI 100’Ü AŞTI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 10 Mayıs'ta başlattığı hava saldırılarında ölü sayısının 100’ü aştığını duyurdu.

Bakanlık saldırıların bilançosunun 27'sini çocuk olmak üzere 103'e yükseldiğini açıkladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı perşembe günü geç saatlerde yaptığı açıklamayla toplam yaralı sayısının 580'e yükseldiğini duyurdu.