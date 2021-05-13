Kazimi: Seçimlerde aday olmayacağım

HABER MERKEZİ

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Ramazan Bayramı ve başkanlık ettiği hükümetinin üzerinden 1 yıl geçmesi nedeniyle bir televizyon konuşması yaptı.

Hükümetin başkanlığını istisnai bir ortamda devraldığını ifade eden Kazimi, “Irak, toplumsal bir krizden dolayı yol ayırımındaydı. Görevimiz, şeffaf ve adil bir seçim zemini kurmaktı ve erken seçim tarihini 10 Ekim olarak belirledik” dedi.

Ekim ayında yapılması kararlaştırılan seçimlerin güvenliğini sağlama sorumluluğunu yerine getireceklerini kaydeden Kazimi, seçimlerde aday olup olmayacağı sorusu ve tartışmalarına da değinerek, şunları kaydetti:

“Halkımıza verdiğim vaadi yerine getirerek seçimlerde aday olmayacağım ve hiçbir siyasi partiyi de desteklemeyeceğim.”

Irak Başbakanı, terör örgütü DAİŞ’le mücadelede önemli mesafe kat ettiklerini ekleyerek, söz konusu örgüte yönelik operasyonların devam edeceğini aktardı.

Ekim 2019’da kamu hizmeti yetersizliği, işsizlik ve yolsuzluklar nedeniyle patlak veren gösterilere katılanların öldürülmesinde sorumlu olanların izinin sürüldüğünü aktaran Kazimi, başlatılan incelemeler bittiğinde sorumluların açıklanacağını söyledi.

“EZİDİLERE YÖNELİK SORUMLULUK GÜÇLENDİ”

Erbil ile Bağdat arasında yapılan Şengal Anlaşması’na da değinen Kazimi, “Bu anlaşmayla birlikte merkezi yönetimin Ezidilere yönelik sorumluluğu da güçlendi. Ayrıca Irak ile Kürdistan Bölgesi arasındaki işbirliği ve anlayışı güçlendirdik” şeklinde konuştu.

Öte yandan İsrail ile Filistin arasında yaşanan gerilim hakkında da konuşan Kazimi, “İsrail’in Filistin halkına yönelik korkakça saldırılarını reddediyoruz ve bunu kınıyoruz” dedi.

Türkiye ile ilişkilere de değinen Kazimi, “Türkiye ile güvenlik, ekonomik ve yatırım alanında birçok anlaşma imzaladık” ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Çin ile de yatırım ve diğer bazı alanlarda ortak anlaşmalar imzaladıklarını aktardı.

Irak hükümeti, erken seçimleri 10 Ekim tarihinde yapma kararı almıştı.