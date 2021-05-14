SON DURUM: İsrail hava ve kara operasyonuna başladı

HABER MERKEZİ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze’ye yönelik kara ve hava operasyonuna başladıklarını duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada operasyonun “devam etmesi gerektiği kadar süreceğini” belirtti.

Netanyahu, “Hamas’ın ağır bir bedel ödeyeceğini söylemiştim. Bunu yaptık ve ağır bir şekilde de yapmaya devam edeceğiz. Son söz henüz söylenmedi ve bu operasyon sürmesi gerektiği kadar devam edecek” dedi.

İSRAİL ORDUSU GAZZE’YE GİRDİ Mİ?

Son birkaç saatte basına yapılan farklı açıklamaların ardından İsrail ordusu, askerlerinin Gazze Şeridi’ne girmediğini açıkladı.

AFP haber ajansı, geçtiği son dakika haberinde İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne girmediğine yönelik açıklamasına yer verdi.

Daha önce AFP’ye konuşan İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricus ise kaç kişi olduğunu belirtmeden askerlerinin Gazze’ye girdiğini söylemişti.

Reuters haber ajansı ise İsrail askeri güçlerine dayandırdığı haberinde Gazze’ye askerin girmediğini, askerlerin sınırın İsrail tarafından silah ateşlediğini belirtmişti.

Haaretz ve Economist için çalışan gazeteci Anshel Pfeffer, “Son birkaç saatte birbiriyle çelişen açıklamaların ardından İsrail ordusunun şu anki duruşu Gazze Şeridi’nin içinde askerlerinin olmadığına dair” dedi.

İsrail ve Filistin arasındaki gerilim beşinci gününe girdi. Pazartesi gününden beri hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 100’ü aştı.

İsrail’de de füze saldırıları yüzünden en az kişi öldü hayatını kaybetti.

Gazze’deki sağlık bakanlığının verilerine göre 27’si çocuk olmak üzere en az 103 kişi hayatını kaybetti, 580 kişi yaralandı.