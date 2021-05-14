İngiliz Büyükelçi: Irak’ın iç işlerine karışmıyoruz

ERBİL (K24)

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi Stephen Hickey ile bir araya geldi.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci’nin ofisinden yapılan açıklamaya görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kasım Araci, Irak’ın iç işlerine müdahaleleri kabul etmeyeceklerini dile getirdi.

İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi Stephen Hickey ise İngiltere’nin Irak’ın iç işlerine karıştığı şeklindeki iddiaları reddetti.

İngiliz Büyükelçi “İngiltere Irak’ın egemenliğine saygı duyuyor ve Irak hükümetinin tüm ülke topraklarındaki egemenliğini destekliyor” ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi, geçtiğimiz günlerde Irak’ta seçimler için uygun şartlar olmadığını belirterek, Bağdat hükümetini İran destekli gruplar konusunda eleştirmişti.