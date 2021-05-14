Ermenistan’dan Azerbaycan’a ‘sınır ihlali’ suçlaması

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ulusal güvenlik konseyine hitaben yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ı iki ülkenin paylaştığı Sev Gölü'nü "kuşatmaya" çalışmakla suçladı ve “Bu yıkıcı bir sızma girişimi” ifadesini kullandı.

Paşinyan, Ermeni ordusunun gerekli taktiksel manevralarla, bu girişime karşılık verdiğini söyledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise söz konusu suçlamaları “tahrik edici” diyerek yalanladı.

Bakü’nün bölgede gerilimin düşürülmesi konusunda taahhütlerini yerine getirmede kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, sınır koruma muhafızlarının Azerbaycan’a bağlı Laçin ve Kelbecer’deki mevzilerin dışına çıkmadığı bildirildi.

Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada, Azerbaycan birlikleri derhal geri çekilmeli” dedi.

Macron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin Ermeni halkıyla dayanışma içinde olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise gelişmeleri "yakından izlediklerini" belirterek, taraflara, itidal ve gerilimin düşürülmesi çağrısı yaptıklarını bildirdi.

Moskova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile Bakü ve Erivan arasındaki gerilimin düşürülmesi için telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 2020'de Dağlık Karabağ’da başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy Ermenilerden geri alınmıştı.

Ermenistan daha sonra işgal altındaki Ağdam, Laçin ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan ordusu, 20 Kasım 2020'de Ağdam'dan, 25 Kasım 2020'de Kelbecer'den ve 1 Aralık 2020'de Laçin'dan çekilmişti.