Küba halen klinik denemelerde olan iki aşıyı kullanmaya başladı

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11,2 milyonluk ada ülkesi geçtiğimiz gün bin 207 yeni günlük vaka kaydetti. Bu rakam Küba için neredeyse bir rekor.

Hızlı artışın ardından Havana ve diğer illerde yaşayanlar, henüz klinik denemeleri tamamlanmamış ve ikinci aşama denemelerinde olan iki Covdi-19 aşısını olmaya başladı.

Abdala adlı aşının uygulandığı ilk kişilerden biri olan 69 yaşındaki Cecilia Reyes, “Enjeksiyon sırasında hafif bir sıcaklık hissi oldu ancak her şey yolunda” dedi.

Küba'da Abdala ve Soberana adlı iki yerel aşı bulunuyor. Ülkede tüm aşılarının yaklaşık yüzde 80'i yerel olarak üretiliyor .

Ülkede şimdiye kadar yaklaşık 120 bin vaka tespit edildi ve 768 kişi hayatını kaybetti.