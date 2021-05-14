Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri paylaştı

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı.

Buna göre son 24 saatte 5 bin 21 Covid-19 testi yapılırken, 353 kişinin testi pozitif çıktı. En fazla vaka (124) Süleymaniye’de görüldü.

Son 24 saatte bin 14 kişi iyileşti, 7 kişi yaşamını yitirdi.

Bu verilerle beraber Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:

Test: 1 milyon 736 bin 284

Vaka: 159 bin 890

İyileşen: 142 bin 321

Tedavisi süren: 13 bin 425

Ölüm: 4 bin 144