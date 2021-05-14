Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son verileri paylaştı
ERBİL (K24)
Sağlık Bakanlığı Covid-19’la ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı.
Buna göre son 24 saatte 5 bin 21 Covid-19 testi yapılırken, 353 kişinin testi pozitif çıktı. En fazla vaka (124) Süleymaniye’de görüldü.
Son 24 saatte bin 14 kişi iyileşti, 7 kişi yaşamını yitirdi.
Bu verilerle beraber Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:
Test: 1 milyon 736 bin 284
Vaka: 159 bin 890
İyileşen: 142 bin 321
Tedavisi süren: 13 bin 425
Ölüm: 4 bin 144