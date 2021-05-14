‘Peşmerge dönmeden Kürdistani bölgelerdeki güvenlik boşluğu dolmaz’

ERBİL (K24)

Ne zaman Peşmerge Bakanlığı ve Irak ordusu yetkilileri Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerdeki güvenlik boşluğundan ve sorunun çözümünden bahsederse Kerkük’teki bazı siyasi çevreler buna karşı çıkıyor. Şimdiye dek kurulan 6 operasyon odasından sadece 2’si faaliyete geçti.

K24’e konuşan Kürdistani bölgeler uzmanı Nasır Mela, “Sadece Peşmerge Güçleri ve Irak ordusu arasındaki bilgi paylaşımıyla Kürdistani bölgelerdeki güvenlik boşluğu dolmaz” dedi.

“Bana göre Peşmerge ve Irak ordusu arasında koordinasyon yok” diyen Nasır Mela, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti koordinasyonun oluşması için çok çaba harcasa da federal hükümet Erbil’in bu talebine yanaşmadı” ifadelerini kullandı.

Nasır Mela, “Peşmerge Güçleri dönmeden Kürdistani bölgelerdeki güvenlik boşluğunun dolması imkansız” dedi.

K24’e konuşan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Kerkük-Germiyan Meclisi Sözücüsü Adnan Kerkuki “Peşmerge Güçleri’nin Kürdistani bölgelere dönüş kararını Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Irak Savunma Bakanlığı verecektir” dedi.

Peşmerge Güçleri’nin dönüşüyle ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirten Adnan Kerkuki, Peşmerge’nin dönüşüne karşı olan kesimlerin söylediklerinin ciddiye alınmaması gerektiğini kaydetti.

16 Ekim 2017’de Irak ordusu ve Şii Haşdi Şabi milisleri, Kerkük’ü ve diğer Kürdistani bölgeleri işgal etti. Bu tarihten itibaren Kürdistani bölgelerde büyük güvenlik boşluğu yaşanıyor.