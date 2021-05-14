Diyarbakır Barosu Başkanı: Kürt aile öldüresiye dövülmüş

MERSİN (K24)

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, dün Türkiye’nin Mersin kentinde, ırkçı saldırıya uğrayan Kürt aileyle görüştü.

Konuyla ilgili K24’e bilgi veren Eren, ailenin şu an Mersin’de bir hastanede tedavi gördüğünü söyledi:

“Şu an hastanedeyiz, saldırıya uğrayanların yanındayız. Kürdistan Bölgesi’nden gelen aile Mersin’de dün saldırıya uğramış. Baba, 3 çocuğu ve eşini arabadan indirip dövmüşler. Olayın nasıl olduğuna kendileri de şaşırmışlar. Bir anda arabayla önlerini kesmişler ve öldüresiye dövmeye başlamışlar, hatta arabadan çıkartıp uçurumdan atmaya çalışmışlar. Anladığım kadarıyla kendilerine ‘Türkiye’de ne işiniz var’ demişler, sonra küfür etmişler. Kendi ifadesiyle ‘Ben öldüresiye dövdüler’ diyor. Bunlar ifadelerinde de var. Ben ifadesine de katıldım. Hem kendisini hem de çocuklarını dövmüşler.”

Saldırıya uğrayan kişinin beyin kanaması şüphesiyle Mersin’de bir hastanede gözetim altında tutulduğunu belirten Eren, yaralının durumunun iyiye gittiğini, eşinin ve çocuklarının psikolojik durumlarının çok kötü olduğunu söyledi.

Olayın takipçisi olacaklarını ifaden eden Eren, “3 saldırgan şu an gözaltında. Biz de adliyeye geçeceğiz. Olayı takip ediyoruz, avukat olarak dosyadaki ifadelere katıldım ben. Birazdan sanıklarla ilgili ifadeler alınacak bakalım sevk edilecekler mi. Tehditler, hakaret, mala zarar vermek ve adam öldürmeye teşebbüsten dosyalar açılmış. Biz de bunun takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.

K24’e konuşan görgü tanığı Cihan Kutluk da aile Kürt olduğu için saldırıya uğradığını söyledi.

ERBİL’DEN TEPKİLER

Öte yandan Erbil Valiliği, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımıza yönelik bu tür saldırılar kabul edilemez, acilen soruşturma açılsın” ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, Kürdistan Parlamentosu Dış İlişkiler ve Kürdistan Diasporasıyla İlişkiler Komisyonu, ırkçı saldırıya tepki göstererek, “Saldırı kabul edilemez ve Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerde edinilen kazanım çerçevesine aykırı” denildi.

Türkiye’deki yetkililerden saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.