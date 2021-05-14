Politika

UNESCO: Anadilde eğitim hakkı meşrudur

UNESCO, anadilde eğitim hakkının meşru olduğunu, Kürtçenin eğitim dili olması için yapılan çalışmaları desteklediğini açıkladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
UNESCO
UNESCO
kürdistan HEZKURD UNESCO Kürtçe

HABER MERKEZİ

HezKurd, Kürtçenin eğitim dili olması için UNESCO’ya yaptıkları başvuruya cevap geldiğini açıkladı.

Kürt Dil Hareketi (Hezkurd), Kürtçenin Türkiye’de yasal güvenceye kavuşturularak eğitim dili haline gelmesi için 22 Şubat'ta Birleşmiş Milletler, Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü’ne (UNESCO) başvuruda bulunmuştu.

HezKurd tarafından yapılan açıklamada, UNESCO’nun HezKurd’un Kürtçe başvurusuna resmi olarak yanıt verildiği belirtildi.

Açıklamada, UNESCO’nun HezKurd’un Kürtçe çalışmaların destek verdiği ve anadilde eğitim hakkının meşru olduğunu belirttiği ifade edildi. 

Ayrıca, UNESCO cevabında, “Her çocuğun kendi ana dilini öğrenme ve o dilde kaliteli bir eğitim görmesini ve bu hususta dışlanmaması önemli bir hak ve yasal prensiplere saygı olarak görüyoruz. Öte taraftan kuruluşumuz farklı dillerin ve kültürlerin programlı biçimde pratiğe geçirilmesini de öngörüyor” ifadelerine yer verdi.

HEZKURD, yakında UNESCO'nun cevabıyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceklerini ve konu hakkında kamuoyunu bilgilendireceklerini açıkladı.
 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Her Hakkı Saklıdır
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar