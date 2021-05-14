UNESCO: Anadilde eğitim hakkı meşrudur

HABER MERKEZİ

HezKurd, Kürtçenin eğitim dili olması için UNESCO’ya yaptıkları başvuruya cevap geldiğini açıkladı.

Kürt Dil Hareketi (Hezkurd), Kürtçenin Türkiye’de yasal güvenceye kavuşturularak eğitim dili haline gelmesi için 22 Şubat'ta Birleşmiş Milletler, Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü’ne (UNESCO) başvuruda bulunmuştu.

HezKurd tarafından yapılan açıklamada, UNESCO’nun HezKurd’un Kürtçe başvurusuna resmi olarak yanıt verildiği belirtildi.

Açıklamada, UNESCO’nun HezKurd’un Kürtçe çalışmaların destek verdiği ve anadilde eğitim hakkının meşru olduğunu belirttiği ifade edildi.

Ayrıca, UNESCO cevabında, “Her çocuğun kendi ana dilini öğrenme ve o dilde kaliteli bir eğitim görmesini ve bu hususta dışlanmaması önemli bir hak ve yasal prensiplere saygı olarak görüyoruz. Öte taraftan kuruluşumuz farklı dillerin ve kültürlerin programlı biçimde pratiğe geçirilmesini de öngörüyor” ifadelerine yer verdi.

HEZKURD, yakında UNESCO'nun cevabıyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceklerini ve konu hakkında kamuoyunu bilgilendireceklerini açıkladı.

