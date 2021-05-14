VİDEO - Kürt çocukları: Dilimiz varlığımızdır

DİYARBAKIR (K24)

Merkezi Diyarbakır'da bulunan Nûbihar Eğitim ve Kültür Derneği’nin (Nûbihar Komele), Kürt Dil Bayramı için hazırladığı videoda 89 çocuğun Kürtçeye ilişkin mesajları yer alıyor.

Dernek, dilin geleceğinde çocukların öncülük ettiğini belirterek, Kürtlerin çocuklarıyla Kürtçe konuşması için böyle bir çalışma yaptığını belirtti.

Çalışma kapsamında Kürdistan ve dünyanın dört bir yanında yaşayan Kürtlerden Kürtçe ile ilgili videolar istenmiş. Gelen çok sayıda videonun içerisinde en iyileri seçilerek paylaşıldı.

Ayrıca bazı videolar çocukların giydikleri Kürt kıyafetleriyle hazırlandı.

Videoda yer alan çocuklar, Kürtçenin; Kurmancî, Zazakî, Soranî ve Goranî lehçelerinde farklı kelime ve cümleler kuruyor.

Videoda, çocuklar Kürtçe konuşarak şu mesajları veriyor:

“Ben Kürtçe konuşuyorum, Kürt’üm, Kürtçe çok güzel bir dildir, çocuklar Kürt dilini çok sevin, çünkü Kürtçe güldür, dilimiz varlığımızdır, çocuklar Kürtçe oynayın, Kürtçe şirindir, Kürtçe konuşun. İnsan dili üzerinde yeşerir. Ben Kürtçeyi seviyorum. Ben dilimle varım. Dilimizin varlığı kutlu olsun. Çocuklar Kürtçe kitapları okuyun. Kürtçe anadilimizdir. Hayat Kürtçe ile anlamlıdır. Çocuklar Kürtçe kalkın ve Kürtçe oturun. Kürtçe öğrenilmeden sen tanınmış bir Kürt olamazsın. Ben Kürtçe eğitim istiyorum. Dilimiz onurumuzdur.”

Her yıl, Celadet Ali Bedirhan’ın 1932'de çıkardığı Kürtçe Hawar dergisinin yayına başladığı gün olan 15 Mayıs, Kürt Dil Bayramı olarak kutlanıyor.