Mersin Valiliği’nden Kürt aileye saldırıyla ilgili açıklama

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Mersin Valiliği, Erbil’den gelen Kürt aileye yönelik saldırının trafik kazası sonrası geliştiğini açıkladı.

Mersin Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Mersin’de saldırıya uğrayan Erbilli Kürt aileyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, “Mersin İli Bozyazı İlçesi Gözsüzce Mahallesi Sırtlan Mevkiinde D-400 karayolu üzerinde 13 Mayıs 2021 günü saat 16:00 sıralarında Kuzey Irak’ın Erbil şehrinden yola çıkarak Antalya’ya gitmekte olan Irak vatandaşı bir ailenin içinde bulunduğu araç ile Bozyazı nüfusuna kayıtlı üç vatandaşımızın içinde bulunduğu araç maddi hasarlı trafik kazasına karışmışlardır. Kaza sonrası taraflar arasında başlayan sözlü tartışma yaralamalı kavgaya dönüşmüş ve Irak vatandaşı araç sürücüsü diğer araçta bulunan şahıslarca darp edilmiştir” denildi.

Olayın trafik kazası nedeniyle yaşandığının kaydedildiği açıklamada, “Olay trafik kazası nedeniyle yaşanmış olup bazı sosyal medya hesaplarında çarpıtılarak yapılan paylaşımlar asılsız olup tamamen adli bir olaydır. Olay ile ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alınmış olup adli süreç devam etmektedir. Irak vatandaşı M.M.K isimli şahıs Anamur Devlet Hastanesinde tamamlanan tedavinin ardından 14.05.2021 tarihinde taburcu edilmiştir. Büyük bir üzüntü duyduğumuz olayda yaralanan Iraklı şahıs ve ailesi ilçemizde bizim misafirimizdir” ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Başkent Erbil’den Mersin'e giden Kürt bir aile, Mersin’in Bozyazı ilçesi virajlar bölgesinde saldırıya uğradı.

K24’e konuşan görgü tanığı ve aileye yardımcı olduğunu belirten Cihan Kutluk “Eşim bir grubun birini uçurumdan atmak istediğini gördü. Olaya hemen müdahil olmaya çalıştık” dedi.

Saldırının kasıtlı ve bilinçli yapıldığını belirten Cihan Kutluk, “Yaptıkları işaretlerden verdikleri mesajlardan Kürt karşıtı ırkçı bir saldırı olduğu çok netti” ifadelerini kullandı.

Cihan Kutluk, olayın ardından 3 saldırganın gözaltına alındığı bilgisini de paylaştı.