Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çağrısı

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik açıdan sıkıntıya düşen halktan 'helallik' istemesi üzerine, CHP lideri Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a Twitter'dan yanıt vererek, "Helalleşelim kesinlikle. Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim! Hemen! #HemenSeçim" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da sosyal medya hesabından, "Sayın Erdoğan, helallik istediğinize göre siz de iktidara veda vaktinin geldiğini anladınız! Evet, sandık Gelecek, halk kötü yönetimin faturasını kesecek ve siz gideceksiniz! Liyakatli kadrolar Gelecek, halkın yüzü yeniden gülecek” ifadelerine yer vermişti.

İYİ Parti lideri Akşener de Erdoğan'a verdiği yanıtta, "Sayın Erdoğan, sen unutmuş olabilirsin ama, siyasetçi milletiyle kürsülerde değil, sandıkta helalleşir" ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan, yeni tip coronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarından etkilenen esnafa her türlü desteği verme gayretinde olduklarını belirterek, "Buna rağmen sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz” demişti.