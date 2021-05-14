Türkiye’de salgında son durum

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, 14 Mayıs 2021 coronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 242 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 44 bin 301'a yükseldi.

Bugün yapılan 203 bin 73 testten, 11 bin 394 yeni vaka sayısı, 1 bin 102 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Türkiye’de şimdiye kadar toplamda 50 milyon 463 bin 16 test yapıldı.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 95 bin 390 olduğu, bugün iyileşen 37 bin 261 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 894 bin 24'e yükseldiği kaydedildi.

Ayrıca, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,0, ağır hasta sayısının ise 2 bin 670 olduğu açıklandı.