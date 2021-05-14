Bayram sonrası Erbil ile Bağdat arasındaki güvenlik anlaşmasının uygulanmasına başlanacak

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cebbar Yaver, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin Kürdistan Bölgesi idaresinde olmayan Kürdistani bölgelerle ilgili Peşmerge ile Irak ordusu arasındaki güvenlik anlaşmasının uygulanması talimatını verdiğini söyledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cebbar Yaver, Peşmerge ile Irak ordusu arasında daha önce gerçekleştirilen toplantılarda Xaneqin, Kerkük, Musul ve Mexmur’da ortak güvenlik koordinasyon merkezlerinin kurulmasına karar verilmiş olduğunu belirtti.

Bu anlaşmanın Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin öneri çerçevesinde gerçekleştiğini kaydeden Yaver, anlaşmanın Peşmerge Bakanlığı’na bağlı Yüksek Koordinasyon Heyeti ile Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından imzalandığını bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde Erbil ve Bağdat askeri heyetleriyle bir araya gelen Kazimi’nin Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı yetkililerine Kürdistan Bölgesi’ne gidip anlaşmayı uygulamaya koymaları yönünde talimat verdiğini vurgulayan Yaver, Bağdat heyetinin Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Areci başkanlığında 9 Mayıs’ta Erbil’de görüşmelerde bulunduğunu ve bayramdan sonra anlaşmanın uygulanmaya başlanmasının kararlaştırıldığını ifade etti.

Yaver, Kürdistan Bölgesi idaresinde olmayan Kürdistani bölgelerde güvenlik ve istikrarın olmasının yolunun Peşmerge ile Irak ordusu arasındaki işbirliğinden geçtiğinin altını çizdi.