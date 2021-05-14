Başbakan ve Katar Emiri’nden telefon görüşmesi

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Akşam saatlerinde gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Kürdistan Bölgesi ile Katar arasındaki ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Katar Emiri’nin Ramazan Bayramını tebrik eden Başbakan, Katar’ın Erbil Uluslararası Havalimanı’na yönelik saldırıyı kınamasından ötürü Al Sani’ye teşekkür etti.

Kürdistan Bölgesi’nin Katar’la ikili ticari ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu kaydeden Başbakan, Erbil ile Doha arasındaki işbirliğinin devam etmesinin önemine vurgu yaptı.