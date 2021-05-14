Politika

Mersin’de Kürt aileye saldıran 2 kişi tutuklandı

Mersin’de Kürt aileye saldırıda bulunan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
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Mersin’de Kürt aileye saldırıdan 2'si tutuklandı
Mersin’de Kürt aileye saldırıdan 2'si tutuklandı
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HABER MERKEZİ

Başkent Erbil’den Mersin'e giden Muştaq Mahmud Kerim ile ailesi, dün öğlen saatlerinde Bozyazı ilçesine bağlı Gözsüzce Sırtlan mevkiinde S.O., M.F.O. ve M.B. adlı kişilerin ırkçı saldırısına uğradı.

Saldırıda yaralanan Kürt ailenin 2 ferdi, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.O., M.F.O. ve M.B. adlı kişiler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Anamur Adliyesi'ne sevk edildi.

K24’ün edindiği bilgiye göre ifadeleri alınan 3 kişi tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikte işlemleri tamamlanan  M.F.O. ve M.B. "kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme" ve "halkı kin ve nefrete teşvik etmek" suçlarından tutuklanırken, S.O. isimli şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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