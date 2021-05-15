DİYARBAKIR (K24)

Bayram tatili için Erbil’den gittikleri Mersin’de önceki gün ırkçı saldırıya uğrayan Kürt aileyle görüşen Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

K24’e konuşan Nahit Eren, “Diyarbakır Barosu Kürt halkının nefesidir, her zaman Kürt halkının hizmetinde olacağız” ifadelerini kullandı.

Bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Eren, nerde bir Kürt saldırıya uğrayacak olsa, onların yanında olacaklarını söyledi.

Eren, Kürdistan Bölgesi Hükümeti yetkililerinin kendilerine teşekkür etmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Başkent Erbil’den Mersin'e giden Kürt bir aile, Mersin’in Bozyazı ilçesi virajlar bölgesinde saldırıya uğradı.

K24’e konuşan görgü tanığı ve aileye yardımcı olduğunu belirten Cihan Kutluk “Eşim bir grubun birini uçurumdan atmak istediğini gördü. Olaya hemen müdahil olmaya çalıştık” dedi.

Saldırının kasıtlı ve bilinçli yapıldığını belirten Cihan Kutluk, “Yaptıkları işaretlerden verdikleri mesajlardan Kürt karşıtı ırkçı bir saldırı olduğu çok netti” ifadelerini kullandı.

Olayın ardından 3 saldırgan gözaltına alındı. M.F.O. ve M.B. isimli saldırganlar "kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme" ve "halkı kin ve nefrete teşvik etmek" suçlarından tutuklanırken, S.O. isimli şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı.