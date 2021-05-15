Mardin’de gölette binlerce balık telef oldu

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Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Kocakent Mahallesi’nde bulunan gölet, uzun süredir yağmur yağmaması nedeniyle kurumaya başladı. Su seviyesi düşen gölette binlerce balık telef olup kıyıya vurdu.

Diyarbakır ve bazı ilçelerden gelen vatandaşların balık tuttuğu, aynı zamanda köy halkının önemli geçim kaynağı olan baraj suyunun çekilmesi sonucu oluşan balık ölümleri vatandaşları mağdur etti.

36 yıldır balık tutarak geçimini sağlayan Necmettin Otay, balıkların telef olmasına çok üzüldüğünü belirterek, göletin kurumasının bir diğer nedeninin 1986 yılında baraj yapımında temelin yanlış yapılmasının olduğunu söyledi.

Otay, "Eskiden 7- 8 yıl kurumuyordu, bu sene ise 1 yıl dahi dayanamadı. Gölet, dibinden su kaçırıyor. Su sızması sonucu göletin suyu dayanamıyor. Hayvanlarımız bu göletten su içiyordu, maalesef gölet suyu çekildiği için şu anda hepimiz mağdur ve üzgünüz. Yetkililerin duruma el atmasını istiyoruz. Bu balıklar bizim ekmek teknemizdir, bizler ve hayvanlarımız perişan olacağız. Devlet bize yardımcı olursa gölet suyu belki 10 yıl da dayanabilir. Gölet suyunun çekilmesinin nedeni kuraklığın yaşanması ve iklim değişikliğidir. Av yasağı olmadığı zamanlarda oltayla gölette bulunan balıkları yakalayıp satarak geçimimizi sağlıyoruz" dedi.

Küresel ısınmanın etkisini her geçen gün arttırarak daha çok hissettirdiğini vurgulayan Hidayet Dayar da "Bu sene kuraklığın yaşanmasıyla birlikte göletimiz bir mevsimde kurudu ve maalesef binlerce balık telef oldu. Göletimizdeki balık popülasyonu çok zengindir. Babamla birlikte küçükken bu gölete geliyordum. Birçok il ve ilçeden Muş, Diyarbakır gibi illerden insanlar göletin etrafında balık tutmaya geliyordu. Ama bu sene yağmur yağmayınca ve kuraklık olunca bir mevsimde bütün gölet kurudu ve bunun sonucunda binlerce balık telef oldu. Küresel ısınma, en yakınımıza kadar gelerek göletimize kadar zarar vermeye başladı. Su seviyesi daha düşük olan yerleri düşünemiyorum bile" diye konuştu. (Kaynak: İHA)