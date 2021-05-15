ABD devrede: İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk girişimi

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ABD’nin İsrail’deki büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, ABD’li Büyükelçi Hady Amr cuma akşamı İsrail’in Tel Aviv kentindeki Ben Gurion Havalimanı'na indi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Amr’ı çatışmanın taraflarıyla görüşmesi için görevlendirdiği belirtildi.

Alman haber ajansı dpa ve Associated Press’in aktardığına göre, Mısır tarafından önerilen ve Hamas tarafından kabul edildiği belirtilen bir yıllık ateşkes teklifi İsrail tarafından reddedildi. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin pazar günü İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar gündemiyle toplanması bekleniyor.

NETANYAHU: BEDELİNİ ÖDÜYORLAR, HENÜZ BİTMEDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Savunma Bakanlığı'nda yapılan toplantı sonrasında yaptığı açıklamalarda Hamas ile ilgili olarak "Bedelini ödüyorlar ve ağır bir şekilde de ödemeye devam edecekler. Henüz bitmedi” dedi. Netanyahu İsrail'in saldırılarının tekrardan kuvvetlenebileceğini belirtti.

İsrail ordusundan yapılama açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ni kontrol eden Hamas'ın kurduğu tünel ağına karşı tedbir alabilmek amacıyla İsrail savaş uçakları ve tanklarını hazır bulunduruyor.

GAZZE'DE EN AZ 10 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İki taraf arasında tansiyonu düşürmek için girişimler sürerken pazartesi akşamından bu yana süren karşılıklı çatışmalar cuma akşamı da devam etti. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava en az 10 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Hamas'ın fırlattığı roketlerin de İsrail’in sahil kesimindeki Aşkelon ve Aşdod kentlerine isabet ettiği belirtildi. Saldırılarda ölen veya yaralananlara dair bir bilgi paylaşılmadı.

Gazze Şeridi’ndeki Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, pazartesi akşamı başlayan çatışmalarda en az 132 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 950 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 32 çocuk ve 21 kadının olduğu aktarıldı.

Çatışmalar sonucunda İsrail’de de 2’si çocuk olmak üzere en az sekiz kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. BM’ninFilistin bölgelerinden sorumlu insani koordinatörü Lynn Hastings'in cuma günü yaptığı açıklamaya göre, mevcut çatışmalar nedeniyle Gazze Şeridi’nde yaklaşık 10 bin kişi evlerinden oldu.