Başkan Barzani: Kürdistan öğretmenleri hep en öndeydi

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Öğretmenler Birliği’nin 59’uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Kürdistan’daki tüm öğretmenleri tebrik eden Başkan Barzani, öğretmenlere başarılar diledi.

Başkan Barzani mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu vesileyle öğretmenlerin, ulusal uyanışın ve vatanperverliğin yayılmasında, milletimizin mücadele ve devrimdeki bütün aşamalarında öğrencileri yetiştirmelerdeki yüksek rolleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Şunu da hep göz önünde bulunduruyoruz ki Kürdistan öğretmenleri iyi ve kötü zamanlarda gönülden, fedakârca direnişte hep en önde yer aldılar, Kürdistan’da eğitim ve bilim sürecinin durmasına izin vermediler. Aziz öğretmenler, bütün kriz ve büyük sorunlara rağmen, öğrenim ve bilimin devamı ve aktarılmasında önemli örnek teşkil ettiler. Kürdistan öğretmenlerinin görev ve emeklerine teşekkür ediyorum. Hepimiz öğretmenlere borçluyuz.”