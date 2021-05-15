Başbakan’dan Kürdistan öğretmenlerinin mücadelesine vurgu

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Öğretmenler Birliği’nin 59’uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, öğretmenlerin yeni kuşakların yetiştirilmesindeki rolüne atıfta bulundu.

Başbakan mesajında, “Kürdistan öğretmenleri, Kürdistan’da yeni nesillerin yetişmesinde ve Kürdistan halkının haklarının sağlanmasında her zaman önemli roller üstlendi. Bu sebeple Kürdistan öğretmenlerinin hem ulusal hem de eğitimdeki mücadelesine saygı duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Zorlu şartlara rağmen öğretmenlerin hizmet vermeye devam ettiğini belirten Başbakan, öğretmenlere teşekkür etti.

Başbakan ayrıca, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin, eğitimdeki hizmet düzeyinin arttırılması ve öğretmenlerin haklarının korunması için çalıştığını ifade etti.