Neçirvan Barzani: Yeni nesillerin yetişmesinde öğretmenlerin etkin rolü var

ERBİL (K24)

Kürdistan Öğretmenler Birliği’nin 59’uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, öğretmenlerin görev ve mücadelesine övgüde bulundu.

Öğretmenlerin, Kürdistan’da yeni nesillerin yetişmesinde bütün zorluklara rağmen her dönemde fedakarca mücadele ettiğini vurgulayan Neçirvan Barzani, her şeye rağmen eğitim sürecinin devam etmesini sağladıkları için öğretmenlere teşekkür etti.

Şimdiki nesiller ile gelecek nesillerin öğretmenlere emanet olduğunu belirten Neçirvan Barzani, Kürdistan öğretmenlerinin en iyi hizmet ve yaşam şartlarına layık olduğunu, dolayısıyla tüm haklarının korunması gerektiğini vurguladı.

Eğitim Bakanı Alan Heme Said de bir kutlama mesajı yayımlayarak öğretmenlerin Kürdistan mücadele tarihindeki rolüne övgüde bulundu.