Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 vakalarında düşüş
ERBİL (K24)
Sağlık Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi’nde salgınla ilgili son 24 saatlik verileri açıkladı.
2 bin 349 test yapılırken, 141 kişinin testi pozitif çıktı. 6 kişinin daha coronavirüs nedeniyle yaşamaını yitirdiği belirtildi.
Son 24 saatte iyileşen hasta sayısı ise 753 olarak açıklandı.
Bu verilerle birlikte oluşan genel tablo şu şekilde:
Test: 1 milyon 738 bin 633
Vaka: 160 bin 31
İyileşen: 143 bin 74
Tedavisi süren: 16 bin 807
Ölüm: 4 bin 150