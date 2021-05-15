Sağlık

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 vakalarında düşüş

Kürdistan Bölgesi’nde önceki günlere oranla Covid-19 vakalarında düşüş yaşandı.
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kürdistan Kürdisan Bölgesi vaka sayısı

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi’nde salgınla ilgili son 24 saatlik verileri açıkladı.

2 bin 349 test yapılırken, 141 kişinin testi pozitif çıktı. 6 kişinin daha coronavirüs nedeniyle yaşamaını yitirdiği belirtildi.

Son 24 saatte iyileşen hasta sayısı ise 753 olarak açıklandı.

Bu verilerle birlikte oluşan genel tablo şu şekilde:

Test: 1 milyon 738 bin 633

Vaka: 160 bin 31

İyileşen: 143 bin 74

Tedavisi süren: 16 bin 807

Ölüm: 4 bin 150

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