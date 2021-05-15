Hindistanlı siyasetçi: Coronavirüsün de yaşama hakkı var

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Uttarakhand eyaletinin bu sene aniden görevden alınan eski başbakanı Trivendra Singh Rawat, yerel bir televizyona demecinde, “Felsefi açıdan bakılırsa, coronavirüs de canlı bir organizma. Bizler gibi onun da yaşamaya hakkı var” açıklamasını yaptı.

“Ancak biz, en zeki canlı olduğunu düşünüyoruz ve onu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. O da sürekli olarak kendini mutasyona uğratıyor” diye sözlerini sürdüren Rawat, bunun yanında, insanların coronavirüsten korunmak için ondan daha hızlı ilerlemesi gerektiğini söyledi.

‘VİRÜSE KORUNMA SAĞLANSIN’

Rawat’ın, ülkesinin, salgının çok şiddetli geçen ikinci dalgasıyla baş etmeye çalıştığı bu dönemde yaptığı söz konusu açıklamalar hem siyasetçiler hem de kamuoyundan tepki aldı.

Twitter’da bir kullanıcı iğneleyici bir dille, “Öyleyse bu virüse sığınak sağlamalısınız” dedi.

Hindistanlı siyasetçiler de Rawat’ın açıklamasının, ‘hem duyarsız hem de aptalca olduğunu’ belirtti.

Rawat’ın eskiden başbakanı olduğu Uttarakhand’ın Kongre Başkan Yardımcısı Suryakant Dhasmana, “Rawat’ın söyledikleri aptallık ve saçmalık. Aklını kaybetmiş, partisinin yerine başkasını getirmiş olması nedeniyle ileriyi göremiyor” yorumunda bulundu.

Dhasmana şöyle devam etti: “Virüs canlı bir organizma; (Hindulara göre şeytan olan) Ravana, Kansa ve Mahishasura da öyleydi. Ancak hepsi tanrılar tarafından öldürüldü, zira bu virüs gibi onlar da dünyayı yok ediyorlardı. Rawat saçmalıyor.”

‘İNEKLER NEFES ALIP VEREN TEK HAYVANLAR’

Diğer yandan bu, Rawat’ın tepki ilk açıklaması değil. Siyasetçi 2019’da da ineklerin nefes alıp veren tek hayvanlar olduğunu söylemesiyle kamuoyunu ‘şaşırtmıştı.’

Rawat, bu yılın mart ayında partisi tarafından aniden görevden alındı.

Hindistan’da haftalardır hâlâ günde 300 bini aşkın yeni vaka ve yaklaşık 4 bin can kaybı kayıtlara geçiyor.