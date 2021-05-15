Pervin Buldan: Kürtlere yönelik saldırı adli bir saldırı değildir

İSTANBUL (K24)

İstanbul Pendik’te tekstil işçilerini ziyaret edip bayramlarını kutlayan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, gündeme dair basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erbilli Kürt aileye yönelik Mersin’de gerçekleşen saldırı ile ilgili Buldan şöyle konuştu: “Kürtlere yapılan saldırı da bilinçlidir. Kürtlerin nerede olursa olsun yaşadıkları her yerde kendilerine yönelik yapılan saldırıların arkasında muhakkak ülkeyi yönetenler var. Mersin’deki saldırı adli bir saldırı değil, çok bilinçli ve ırkçı bir saldırıdır. Saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırı arkasındaki güçlerin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Tutuklananların birkaç gün sonra serbest bırakılması durumunda hükümetin sorumlu olacağını belirtmek isterim. Bu insanlar cezalandırılmalıdır. Kürtlere yapılan her bir saldırıyı azmettiren ve saldırı emri verenler mutlaka bulunmalı ve cezalandırılmalıdır. Parlamento bu hafta açılacak parlamentoda da bunun takipçisi olacağız.”

“HDP’YE YAPILAN SALDIRI KARARI ÜÇ KİŞİNİN ALDIĞI KARAR DEĞİLDİR”

Buldan, HDP Genel Merkezi’ne yönelik gerçekleştirilen saldırının birkaç kişinin tek başlarına aldığı bir karar olmadığını belirterek İçişleri Bakanı’nın istifa etmesi gerektiğini söyledi:

“İnsanların kendi başlarına almış olduğu karar değildir. Bu saldırıların arkasında bu ülkeyi yöneten İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere hükümet vardır. O yüzden HDP’ye yapılan her bir saldırının failinin ve kışkırtıcısının kim olduğunu bizler biliyoruz. Bu saldırılar Türkiye’ye hiçbir şey kazandırmaz. Bugün Türkiye’nin üçüncü büyük partisi olan HDP’nin genel merkezine yapılan saldırı da üç kişinin almış olduğu kararla yapılan bir saldırı değildir. O yüzden yapılan bu saldırının arkasında kimler varsa, azmettirici kimse bunların ortaya çıkması elzemdir. Bir an önce bunun soruşturulması ve cezalandırılması gerekmektedir. İçişleri Bakanı’nın acilen istifa etmesi gerekmektedir. Çünkü HDP küçük ve basit bir parti değildir. Türkiye’nin üçüncü büyük partisidir. Milyonlarca insanın oyunu alan partidir. Oraya saldırı o kadar kolay olmamalıdır. Saldırıyı kınıyor ve faillerin ortaya çıkarılmasını istiyoruz.”

“ERKEN SEÇİM KAÇINILMAZ”

Türkiye siyasi gündeminde yer alan erken seçim çağrılarına dair Buldan, şöyle devam etti:

“Artık tüm Türkiye AKP’nin bu ülkeyi nasıl yönettiğinin farkındadır. İnsanların artık AKP’nin yalanlarına karnı toktur. Türkiye’yi bugün uçurumun kenarına getiren, bir iflas ile baş başa bırakan, kendi geleceğini düşünmekten başka bir şey düşünmeyen AKP’ye en etkili cevabımızı seçim sandıklarında vereceğiz. O yüzden bir kez daha çağrı yapmak istiyorum. Erken seçim kaçınılmazdır. Çünkü bu ülkeyi artık yönetemiyorlar. HDP olarak, her zaman ifade ettiğimiz gibi bir erken seçim çağrısını bir kez daha yapıyoruz. Türkiye halkları birlikte geleceği için işçi, emekçi kadınların, çocukların, gençlerin yarınları, geleceği için erken seçimin şart olduğunu ifade ediyoruz. Hiç kimse herhangi bir kaygıya ve kuşkuya kapılmasın. Başaracağımıza inanıyoruz. Başarı bizim olacak. Türkiye halkları ile birlikte direnecek ve başaracağız.”