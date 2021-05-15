Kürt partilerinden Mersin’deki saldırıya tepki

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Başkent Erbil’den Mersin'e giden Muştaq Mahmud Kerim ile ailesi, dün öğlen saatlerinde Bozyazı ilçesine bağlı Gözsüzce Sırtlan mevkiinde S.O., M.F.O. ve M.B. adlı kişilerin ırkçı saldırısına uğradı.

Söz konusu saldırıyla ilgili Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR), Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK), Kürdistan Demokrat Partisi Bakur (PDK Bakur) ve Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) gibi Kürt partileri ayrı yazılı açıklamalar yaptı.

HAK-PAR: PLANLI BİR SALDIRI

HAK-PAR tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İçişleri ve adalet bakanını göreve davet ediyoruz. Bu ırkçı saldırı Kürt olmayan herhangi bir turist gruba yapılsa, tepki aynı mı olacaktı? Daha önce Uzungöl’de de benzer bir faşist saldırı yapılmıştı. O zaman da saldırganlar yerine Kürt turistler suçlanmış ve sınır dışı edilmişti” denildi.

Açıklamada, “Son saldırı planlanarak yapılmış bir saldırıdır. Savcılar bu noktayı dikkate alarak iddianame hazırlamalıdır. Son dönemlerde Türkiye’de Kürtlere karşı hortlayan faşizan baskılar kin ve nefretin büyümesine neden olmaktadır” ifadelerine yer verildi.

PAK: DÜŞMANLIK TEHLİKELİ SEVİYEYE ULAŞTI

PAK tarafından yapılan açıklamada, “2 yıl önce de Güney Kürdistan’dan Türkiye’nin Trabzon kentine giden bir gruba saldırılmıştı ve saldırganlar cezasız bırakıldı” denildi.

Açıklamanın devamında, “Türk devletinin politikaları sonucu, Türk toplumunda Kürtlere yönelik ırkçılık ve düşmanlık tehlikeli bir seviyeye ulaştı. Bu saldırılardan öncelikli olarak Türkiye sorumludur” ifadelerine yer verildi.

PSK: IRKÇILAR CESARETLENDİRİLİYOR

“Salgın döneminde de geleneksel devlet politikası hayata geçiriliyor, Kürtler ve değerlerine yönelik ırkçı ve faşist saldırılar sürüyor” açıklamasında bulunan PSK ise, şu hususlara dikkat çekti:

“Yeni Şafak ve benzeri yandaş medyanın, hükümet üyelerinin altında toplantı yaptıkları Kürdistan Bayrağı’na ilişkin olarak hakaretamiz dil kullanması, bu geleneksel devlet politikasının basın kanalıyla hayata geçirilmesidir. Irkçı faşistler, bu politikayı Kürtlere yönelik linç girişimleri ve fiili saldırılarla hayata geçiriyorlar, ki bunun son örneği Mersin’de yaşandı. Mersin’de Güney Kürdistan’dan gelen Kürt bir aile, ırkçı ve faşistlerin saldırısına uğradı. Aile, ‘Kürt müsünüz Arap mı’ diyen soran ırkçılara Kürt’üz cevabını verince saldırıya uğruyor.”

Açıklamada, “Güvenlik güçlerinin görevlerini gerektiği gibi yapmamaları, Yargının bu tür olayları adi vakadan sayıp işlem yapması ve bu tür saldırı ve cinayetlerde cezasızlığın sürekli hale gelmesi ırkçıları, faşistleri cesaretlendirmektedir” denildi.

PDK BAKUR: MÜNFERİT BİR OLAY DEĞİL

PDK Bakur tarafından yapılan açıklamada, saldırının münferit bir olay olmadığına dikkat çekilerek, şöyle denildi:

“Güney Kürdistanlı ailenin maruz kaldığı saldırı münferit bir olay değildir. Türkiye’de Kürt halkı her gün ırkçılığa maruz kalmakta, saldırıya uğrama tehlikesi yaşamaktadır. Üstelik hedefe konan Kürdün nereli olduğu, hangi devletin vatandaşı olduğu önemli değildir. Saldırıya uğraması için Kürt olması yeterlidir. Kürt nefreti Türk resmî ideolojisinin en önemli unsurlarından biridir. Türk devletinin inşa ettiği bu resmî ideolojinin en büyük hedefi Kürtleri tarih sahnesinden silmektir. Ancak, devletin bu anti-Kürt siyasetinin aynı zamanda Türk halkının da çoğunluğu tarafından benimsenmiş olduğunu görüyoruz. Türk toplumsal ırkçılığı kendisini yaşamın her alanında göstermekte, Kürdü yok etme arzusunu pratiğe dökmektedir.”

NE OLMUŞTU?

Başkent Erbil’den Mersin'e giden Muştaq Mahmud Kerim ile ailesi, dün öğlen saatlerinde Bozyazı ilçesine bağlı Gözsüzce Sırtlan mevkiinde S.O., M.F.O. ve M.B. adlı kişilerin ırkçı saldırısına uğradı.

Saldırıda yaralanan Kürt ailenin 2 ferdi, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.O., M.F.O. ve M.B. adlı kişiler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Anamur Adliyesi'ne sevk edildi.

K24’ün edindiği bilgiye göre ifadeleri alınan 3 kişi tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikte işlemleri tamamlanan M.F.O. ve M.B. "kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme" ve "halkı kin ve nefrete teşvik etmek" suçlarından tutuklanırken, S.O. isimli şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı.