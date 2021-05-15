ABD heyeti Donbass bölgesinde

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Ukrayna Birleşik Güçler Operasyon Merkezi’nden (OOC) yapılan açıklamada, ABD Dış Politika Konseyi temsilcilerinin ülkenin doğusundaki Donbass bölgesini ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, “14 Mayıs’ta, Amerikan Dış Politika Konseyi temsilcileri, Birleşik Güçler Operasyon bölgesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Ukrayna Deniz Muhafızları'nın Mariupol müfrezesini ziyaret eden heyet, denize açıldığında Rus gemilerinin Azak Denizi'ndeki varlığına tanıklık etti. Daha sonra yabancı konuklar, ‘Gnutovo’ giriş-çıkış kontrol noktasının çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı” denildi.

ABD heyetinin, Birleşik Güçler Operasyon bölgesindeki güvenlik konularıyla ilgili olarak bilgilendirildiğine vurgu yapılan açıklamada ayrıca, “Temas hattını ziyaret eden yabancı heyet, ‘Rus barışının’ Azak Denizi’ndeki sonuçlarını kendi gözleriyle gördü. Cephedeki durumu inceledikten sonra Doğu Ukrayna'da Rus birliklerinin varlığından emin oldu” ifadelerine yer verildi.