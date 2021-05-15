Dr. Bêcirmanî, Berlin’de hayatını kaybetti

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Alınan bilgiye göre, Avrupa Kürt Öğrenciler Derneği'nin kurucularından Dr. Alaeddin Muhammed Bêcirmanî, Almanya’nın başkenti Berlin’de hayatını kaybetti.

Bêcirmanî’nin dün Berlin’de son yolculuğuna uğurlandığı belirtildi.

Dr. Bêcirmanî, 1938 yılında Rojava’nın Tirbesipiyê kentine bağlı Dugar köyünde dünyaya geldi.

Ailesinin Kamışlo'ya yerleşmesinden sonra, 1962 yılına kadar eğitimine burada devam etti.

Çekoslovakya'da Ziraat Mühendisliği bölümünde okuyan Bêcirmanî, aynı alanda doktora çalışmasını da tamamladı.

Öte yandan Dr. Bêcirmanî, Çekoslovakya'da İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-İ) Başkanı Dr. Abdurrahman Qasımlo ve arkadaşlarıyla tanıştı ve birlikte Avrupa'da Kürt Öğrenciler Derneği'ni kurdu.

Daha sonra Berlin’e yerleşen Dr. Bêcirmanî’nin Kürdistan'ın dört parçasındaki parti ve önemli şahsiyetlerle önemli bir ilişkisi bulunuyordu.