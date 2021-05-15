‘12 hafta arayla aşılanmak antikor sayısını artırıyor’

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İngiltere'de Birmingham Üniversitesi yeni tip coronavirüs (Covid-19) aşılarıyla ilgili yaptığı araştırma sonuçlarına paylaştı.

Araştırmada, 80 yaş üstünde 175 kişiye 3 veya 12 hafta aralıklarla Covid-19 aşısı yapıldı. Daha uzun süre bekleyen hastaların vücutları, ikinci doz aşı sonrasında daha fazla antikor üretti.

Araştırmacılar, 12 hafta aralıkla yapılan aşılamada Covid-19'a karşı bağışıklığın daha uzun süre devam edebileceği ihtimalinin bulunduğunu ancak bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini açıkladı.

İki doz arasında 12 hafta bekleme kararı, ilk defa zaruretten ortaya çıkmıştı.

İngiltere, aşının sınırlı sayıda bulunduğu aralık ayında daha fazla kişiye ilk dozun ulaştırılabilmesi için iki doz arasındaki sürenin 12 haftaya çıkarılmasına izin vermişti.