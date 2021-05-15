Biden, Netanyahu ve Mahmud Abbas’la görüştü

HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Filistin lideri Mahmud Abbas ile görüştüğü bildirildi.

Biden’ın ilk görüşmeyi Netanyahu’yla gerçekleştirdiği kaydedildi.

Netanyahu’nun söz konusu görüşmede, İsrail'in sivillere zarar vermekten kaçındığını ve savaş uçaklarının bombalamadan önce binaların tahliye edilmesi için süre tanıdığını söylediği ifade edildi.

Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamamada, ABD Başkanı Biden'ın bugün Abbas ile bir telefon görüşmesi yaptığı ve ABD-Filistin ortaklığının güçlendirilmesi konusunda ABD'nin taahhüdünü ilettiği bildirildi.

Biden ve Abbas'ın Kudüs ve Batı Şeria'daki son gerilimi de ele aldığının belirtildiği açıklamada, "İki lider, Kudüs'ün tüm inançlardan ve arka plandan kişilerin barışçıl bir şekilde birlikte yaşadığı bir yer olmasına yönelik ortak arzularını dile getirdi" ifadesine yer verildi.

Görüşmede Biden'ın, bölgedeki olaylar konusunda diplomatik çalışmalarıyla ilgili Abbas'ı bilgilendirdiğine işaret edilerek, "Biden, Hamas'ın İsrail'e füze fırlatmaya son vermesi gerektiğini vurguladı. İki lider, devam eden şiddet olaylarında, aralarında çocukların da olduğu masum sivillerin yaşamlarını kaybetmesinden duydukları endişeyi dile getirdi" ifadesi kullanıldı.

Biden'ın görüşmede, Filistin halkının hakkı haysiyet, güvenlik, özgürlük ve ekonomik fırsatlara sahip olmasının sağlanması için gerekli adımları desteklediği aktarılan açıklamada, Washington'ın Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilere ekonomik ve insani yardımına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Biden'ın iki devletli çözümü desteklediğini ve bunun kalıcı bir çözüm için en iyi yol olduğunu vurguladığı kaydedildi.

Bu arada, ABD’nin İsrail’deki büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, ABD’li Büyükelçi Hady Amr cuma akşamı İsrail’in Tel Aviv kentindeki Ben Gurion Havalimanı'na indi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Amr’ı çatışmanın taraflarıyla görüşmesi için görevlendirdiği belirtilmişti.

İKİ TARAF ARASINDAKİ GERİLİM SÜRÜYOR

İki taraf arasında tansiyonu düşürmek için girişimler sürerken pazartesi akşamından bu yana süren karşılıklı çatışmalar cuma akşamı da devam etti. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava en az 10 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Hamas'ın fırlattığı roketlerin de İsrail’in sahil kesimindeki Aşkelon ve Aşdod kentlerine isabet ettiği belirtildi. Saldırılarda ölen veya yaralananlara dair bir bilgi paylaşılmadı.