Lewandowski, Müller'in rekoruna ortak oldu

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Almanya Birinci Ligi'nde (Bundesliga) oynayan Bayern Münihli futbolcu Robert Lewandowski, bugünkü maçında attığı penaltıyla sezondaki toplam gol sayısını 40'a çıkardı.

Leh santrfor, böylelikle Almanya'nın efsane golcülerinden Gerd Müller'in 40 golle elinde tuttuğu Bundesliga'da bir sezonda en çok fileleri havalandıran oyuncu rekorunu egale etti. Müller, rekorunu 1971-1972 sezonunda kaydetmişti.

Geçen hafta üst üste 9’uncu şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, Bundesliga'daki 33. maçında Freiburg'a konuk oldu.

32 yaşındaki Lewandowski, 26'ncı dakikada penaltıdan attığı golün ardından formasının altına giydiği "Sonsuza kadar Gerd" yazan tişörtünü gösterdi.

Karşılaşma, Freiburg'dan Gulde'nin 29, Günter'in 81, Bayern Münih'ten Lewandowski'nin 26 ve Sane'nin 53’üncü dakikada attığı gollerle 2-2 tamamlandı.