Başbakan Yardımcısı, Ermenistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

ERBİL (K24)

Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, Ermenistan’a gerçekleştirdiği ziyaretin 2’nci gününde Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan ile bir araya geldi.

Erbil ile Erivan arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi ile Ermenistan arasındaki doğrudan uçak seferlerinin başlamasına vurgu yapılırken, Erbil ile Erivan arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin gerekliliği konusunda mutabakata varıldı.

Ermenistan’da yaşayan Kürtlerin durumunun ele alındığı görüşmede, Kürdistan Bölgesi’ndeki Ermeni toplumunun durumu da masaya yatırıldı.

Kürdistan Bölgesi ile Ermenistan arasında uçak seferlerinin önümüzdeki ay başlayacağının bildirildiği görüşmede, ikili ticari ilişkilerin başlaması ve vize alımında kolaylıkların sağlanmasına vurgu yapıldı.

Ermenistan Başbakan Yardımcısı’nın yanı sıra Ermenistan Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile ayrı ayrı görüşen Talabani, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yollarını ele aldı.

Görüşmelerde, Ermenistan ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ortak bir heyet kurulması ve

Ermenistan’ın bazı alanlardaki tecrübesinin Kürdistan Bölgesi’ne aktarılması için çalışma yürütülmesinin değerlendirildi.

Talabani, Ermenistan hükümetinin resmi daveti üzerine Erivan’a gitmişti. Ziyarete, Planlama Bakanı Dara Reşid ve Bakanlar Kurulu Divanı Başkanı Umed Sabah da eşlik ediyor.