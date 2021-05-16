Peşmerge’nin Kürdistani bölgelere dönüşüyle ilgili anlaşma uygulanmaya başlanacak

ERBİL (K24)

Peşmerge ve İçişleri Bakanlıklarının Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığındaki Temsilcisi Abdulhalik Talat, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin çağrısıyla Kürdistan Bölgesi idaresinde olmayan Kürdistani bölgelerdeki güvenlik boşluğunun doldurulmasına yönelik Erbil ile Bağdat arasında varılan anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

K24’e konuşan Peşmerge ve İçişleri Bakanlıklarının Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığındaki Temsilcisi Abdulhalik Talat, Kürdistani bölgelerdeki güvenlik boşluğu durumunun daha önce Peşmerge Bakanlığı ve Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen toplantılarda ele alındığını kaydederek, Irak hükümetinin Peşmerge olmaksızın söz konusu bölgelerin güvenliğinin sağlanamayacağını anladığını belirtti.

Erbil’den Bağdat’a askeri bir heyetin gidip Irak Başbakanı Kazimi ile gerçekleştirdiği toplantıda bazı kararların alındığını vurgulayan Talat, kararların uygulanması için en iyi başlangıcın geçtiğimiz günlerde Bağdat’tan askeri ve güvenlik yetkililerinden oluşan Kasım Araci başkanlığındaki heyetin Erbil’e gelerek Başkan Mesud Barzani’yi ziyaret etmesi olduğunu ifade etti.

Alınan kararların bayramdan sonra uygulanması kararının alındığını söyleyen Talat, Başkan Barzani’nin kurulacak ortak heyetin Xaneqin, Kerkük, Mexmur, Gwêr ve Sihêlan’daki merkezlerde göreve başlaması kararını aldığını belirtti.

Geçtiğimiz yıllarda Peşmerge’nin desteğinin olmaksızın Irak güçlerinin DAİŞ’in elindeki torakları geri almasının mümkün olamayacağını hatırlatan Talat, Irak Başbakanı Kazimi’nin Peşmerge’nin Kürdistani bölgelere dönüşü olmaksızın, bu bölgelerinin güvenliğinin sağlanamayacağı konusunda emin olduğunun altını çizdi.

Peşmerge ve Irak ordusu arasında Kürdistani bölgeler için ortak birlik kurulmasına dair kararın önemine değinen Talat, Haşdi Şabi’nin de Peşmerge olmaksızın söz konusu bölgelerin güvenliğinin sağlanamayacağı kanaatine vardığını ve Haşdi Şabi tarafından anlaşmanın uygulanmasına engel çıkarılmayacağını düşündüğünü belirtti.

Peşmerge’nin bu bölgelere dönüşünün Irak güçlerinin de DAİŞ saldırılarından korunması anlamına geleceğini kaydeden Talat, Peşmerge ve Irak güçleri arasındaki koordinasyonsuzluğun DAİŞ’in o bölgelerde güçlenmesine neden olduğunu ifade etti.