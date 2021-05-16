Kürdistan Bölgesi’nde yüz yüze eğitim dönemi başladı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakalarındaki düşüşlerle birlikte yüz yüze eğitim dönemi başladı.

Haftada 3 gün olacak yüz yüze eğitim süreci için Eğitim Bakanlığı, aileleri online ve yüz yüze eğitim seçeneklerinde tercih yapmakta serbest bıraktı.

1’den 11’inci sınıfa kadar tüm sınıfları kapsayan yüz yüze eğitim sürecinde, sağlık tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulunuluyor.

K24’e konuşan Kürdistan Öğretmenler Birliği Başkanı Abdulvahid Muhammed, sınıflardaki öğrenci sayısının çok olduğuna dikkat çekerek, haftada 3 gün yüz yüze eğitim verilecek olmasının bir nedeninin de sınıflarda oluşacak yoğunluğun önlenmesi olduğunu ifade etti.

Öte yandan sağlık ekipleri de okullardaki eğitim sürecini izleyerek Covid-19 tedbirlerine uyum durumunu takip etmekte.

K24’e konuşan Erbil İl Sağlık Müdürlüğü Sözcüsü Bijar Musa, öğretmenlerin yanı sıra 18 yaşına ulaşmış öğrencilerden aşı olmalarını istedi.

Sağlık Bakanlığı ise, şimdiye kadar 2 bine yakın öğretmenin Covid-19’a yakalandığını ve 50 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.